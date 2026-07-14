Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

На території одного з підприємств ворожі БпЛА пошкодили будівлі авторемонтних майстерень, господарчу споруду та бензовоз. Також понівечені 11 вантажівок та один легковик. Рятувальники ліквідували пожежу, що спалахнула на місці.

На іншому підприємстві внаслідок удару зайнялися резервуари із соняшниковою олією.

Попередньо, обійшлось без постраждалих. На місцях ударів працюють всі відповідні служби.

Нагадаємо, 13 липня російські військові атакували портову інфраструктуру Одеської області та поцілили у цивільне торговельне судно під прапором Республіки Того, яке перевозило мінеральні добрива. Від ворожої атаки загинули п’ятеро членів екіпажу, ще 10 цивільних постраждали.