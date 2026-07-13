11:20  13 липня
На Чернігівщині автомобіль врізався в дерево: водій помер у лікарні, постраждала дівчина
10:28  13 липня
Під час атаки РФ на Одещину російський дрон впав і вибухнув у Молдові
10:20  13 липня
На Кіровоградщині зі ставка дістали тіло чоловіка
UA | RU
UA | RU
Валерій Пекар Підприємець, викладач бізнес-шкіл info@regionews.ua
13 липня 2026, 10:43

Зміна уряду під час війни: ризики для бюджету, євроінтеграції та підготовки до зими

13 липня 2026, 10:43
Читайте также на русском языке
Я не фанат нинішнього уряду й постійно критикую його (в коментарі написав, за що). Але кожна зміна уряду під час війни критично погано впливає на нашу спроможність. Навіть коли гірших міняють на кращих
Я не фанат нинішнього уряду й постійно критикую його (в коментарі написав, за що). Але кожна зміна уряду під час війни критично погано впливає на нашу спроможність. Навіть коли гірших міняють на кращих
Фото: Олександр Рябцев
Читайте также
на русском языке

Розглянемо два варіанти зміни уряду, бо інформація зсередини надто скупа.

  1. Зміна лише прем'єра, всі інші залишаються на місцях. Тоді це просто зміна прем'єра, некомфортного для президента, на більш комфортного. Скоріше за все, новий прем'єр як управлінець буде сильнішим за попереднього. Але це все одно погано. Тому що це означає, що уряд як не був командою, здатною до спільної дії, так і не буде. Нинішній уряд точно не найгірший, хоча, звичайно, хотілося би, щоб в час такої важкої війни був не просто не найгірший, а найкращий. Але за багатьма ознаками нинішній уряд найгірший з точки зору внутрішньої взаємодії. Такі вади не можна полагодити зміною керівника.
  2. Зміна не лише керівника, а й міністрів. Це був би шанс на якісне оновлення, правда, залежно від того, як добиратимуться нові міністри. Але все одно є вагомий недолік – після зміни керівників вся система на кілька місяців "зависає". А це дуже важливі кілька місяців. По-перше, бюджетний процес. По-друге, підготовка до зими, яка буде надзвичайно важкою. Не кажу вже про розриви, які виникнуть в процесах євроінтеграції та інших взаємодій з міжнародними партнерами, а це гроші на нашу оборону. Перестановки виправдані лише тоді, коли пов'язані з якісним оновленням уряду, не лише з точки зору фаховості міністрів, а й з точки зору їхньої взаємодії (командної роботи) в уряді та між урядом і парламентом.

Окремо зупинюся ще на двох найважливіших питаннях.

Коли керівник звільняє підлеглого, він пояснює причини. Це може бути непотрібно звільненому (хоча насправді важливо для його подальшої кар'єри), але це дуже потрібно тим, хто залишається і хто приходить. Що в нас вважається заслугою, а що провалом, як робити і як не робити, за що хвалять, за що сварять. Це найголовніша інформація для ефективності організації. Цього разу, як і раніше, ми не дочекаємося жодних пояснень.

Друге важливе питання, яке мені часто болить найбільше, – об'єднання й роз'єднання міністерств. Я про це писав багато разів, такі дії викликають параліч на пів року. Не треба нічого об'єднувати, але якщо вже об'єднали, не чіпайте. Не треба нічого роз'єднувати, але якщо вже роз'єднали, не чіпайте. Але якщо вже взялися до змін, то робіть їх правильно: поверніть все до нормального стану. Об'єднання економіки, екології та сільського господарства в одне супер міністерство (супер міністерства ніколи ефективно не працюють) було помилкою: економіка й екологія мають бути протиставлені й сперечатися, а агро є окремим найскладнішим треком переговорів по євроінтеграції. Якщо вже зібралися роз'єднувати те, що свого часу марно об'єднали, то хоча б робіть це так, щоб потім не довелося робити ще раз.

Нічого не буду писати про неконституційність процесу, про марнування чергового шансу подолати політичну кризу, про коротку лаву запасних і небажання залучати фахівців, про очікуваний тиск на парламент з метою вибити голоси за те, чого депутати не розуміють і їм не пояснили тощо. Про все це напишуть і без мене.

Коментар щодо критики уряду: Я критикував уряд передусім за слабку бюджетну політику (нецільову безадресну роздачу грошей тоді, коли їх не вистачає на головне) та слабку взаємодію з парламентом у питаннях євроінтеграції та інших міжнародних зобов'язань (через що у нас постійно зростають заборгованості по реформах).

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна уряд Міністерство політика прем'єр критика
 
Підписуйтесь на RegioNews
09 липня 2026
Бунт проти ТЦК у Львові. Чим загрожують Україні подібні протести
Радикалізація українського суспільства і, у відповідь, силових структур може призвести до того, що демократичну Україну знищить не Кремль, а самі українці, як прості громадяни, так і обрана ними влада
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
26 червня 2026
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Україна є найбільш замінованою країною світу: до 20% всієї величезної території забруднено вибухонебезпечними предметами. Про те, як люди виживають за таких умов, і які заходи варто було би вжити для ...
25 червня 2026
Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"
Звірства у 425 ОШП рано чи пізно вдарять і по президенту Зеленському
РФ перетворила окуповану Запорізьку АЕС на військову базу – ГУР
13 липня 2026, 12:36
У вівторок – відставка, у середу або четвер – новий Кабмін: прогноз Железняка
13 липня 2026, 12:16
Кількість постраждалих внаслідок ранкового удару по Одесі зросла до п’яти
13 липня 2026, 11:56
Вперше у світі: морський дрон доставив робота на окупований берег Кінбурнської коси
13 липня 2026, 11:45
На Буковині затримали військового, який за 10 тисяч доларів переправляв чоловіків до Румунії
13 липня 2026, 11:39
На Чернігівщині автомобіль врізався в дерево: водій помер у лікарні, постраждала дівчина
13 липня 2026, 11:20
На Львівщині 40-річний мотоцикліст загинув після падіння з мотоцикла
13 липня 2026, 11:14
У Запоріжжі з-під завалів будинку, зруйнованого російським дроном, дістали тіла двох загиблих
13 липня 2026, 10:58
Окупанти вдарили дронами по Херсону: серед постраждалих – троє комунальників
13 липня 2026, 10:54
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Бунт проти ТЦК у Львові. Чим загрожують Україні подібні протести
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Віктор Ягун
Всі блоги »