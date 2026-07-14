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Правоохоронці завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт щодо киянки, яка вчинила стрілянину у Святошинському районі міста

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Подія сталася у травні цього року на проспекті Академіка Корольова. Тоді до поліції надійшло повідомлення від лікарів про госпіталізацію 27-річного чоловіка з пораненнями живота та руки. Як з'ясували слідчі, потерпілий зробив зауваження компанії, яка занадто голосно поводилася у дворі будинку. У відповідь на це 43-річна жінка дістала пістолет, здійснила кілька пострілів у бік чоловіка та втекла.

Оперативники встановили особу зловмисниці та затримали її. Під час обшуку в її помешканні вилучили пістолет і набої.

Жінці інкримінують хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї (ч. 4 ст. 296 КК України). Їй загрожує до семи років увʼязнення.

Нагадаємо, у Києві 21-річний хлопець під час бійки поранив ножем незнайомця. Фігуранту оголосили підозру.