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14 липня 2026, 11:54

Атака дронів на Чернігівщину: поліція показала наслідки, постраждали три людини

14 липня 2026, 11:54
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Фото: поліція
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В поліції розповіли про наслідки обстрілу Ніжинського району Чернігівської області вночі 14 липня

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Війська РФ атакували місто Бахмач ударними безпілотниками. Через атаку по приватному будинку постраждали троє жителів – дві жінки 55 і 57 років та 58-річний чоловік.

Внаслідок удару повністю згорів один будинок, також пошкоджені сусідні домоволодіння та авто.

На місці влучання продовжують працювати слідчо-оперативна група поліції та інші екстрені служби.

Поліцейські фіксують руйнування та документують наслідки ворожої атаки.

Нагадаємо, пожежу на місці влучання у Бахмачі ліквідували рятувальники. Раніше повідомлялося про двох постраждалих жінок.

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