Росія вдарила КАБами по людному місцю у Сумах: уже 17 постраждалих

Фото: Сумська ОВА

Кількість постраждалих унаслідок російської атаки по Сумах зросла до 17 людей

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

За його словами, серед постраждалих є люди у важкому стані. Троє потерпілих перебувають у тяжкому стані.

Російські війська завдали ударів керованими авіабомбами по цивільних об’єктах. Дві КАБи влучили у людне місце, де перебували цивільні, рухалися автомобілі та громадський транспорт.

Епіцентр одного з ударів був поблизу дороги та зупинки громадського транспорту. Ще один удар росіяни спрямували по об'єкту інфраструктури.

Григоров додав, що внаслідок атаки пошкоджені багатоповерхові будинки поруч із місцяи влучань – вибито сотні вікон і балконних рам.

Наразі триває оцінка наслідків атаки.

Нагадаємо, у суботу, 11 липня, російські війська завдали удару трьома керованими авіабомбами по цивільній інфраструктурі в Зарічному районі Сум. Загинули четверо людей, серед них – дитина, дівчинка.