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14 липня 2026, 11:57

143 об'єкти нерухомості: забудовник подав до суду на журналістів через розслідування про брата директора ДБР

14 липня 2026, 11:57
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Олексій Сухачов. Фото: ДБР
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Компанія "Парковий-2" подала позов до суду проти журналістів "Слідства.Інфо", "Центру протидії корупці" та журналістки Аліни Стрижак

Про це повідомило "Слідство.Інфо", передає RegioNews.

Забудовник вимагає заборонити публікацію інформації про 143 об'єкти нерухомості та фінансові операції, пов'язані з братом директора Державного бюро розслідувань Олександра Сухачов.

У компанії заявляють, що журналісти нібито незаконно збирають персональні дані та комерційну інформацію. "Парковий-2" просить суд заборонити поширення відомостей про інвестиційні договори, суми вкладень та об’єкти нерухомості, які мають стати предметом розслідування.

Позивач стверджує, що ці дані стосуються приватного життя фізичної особи та містять комерційну таємницю забудовника. Також компанія заявляє, що звернулася до суду ще до виходу матеріалу, оскільки сама підготовка розслідування нібито створює ризик розголошення конфіденційної інформації.

Нагадаємо, раніше Печерський районний суд Києва заборонив журналістам та громадській організації поширювати інформацію про нерухомість, угоди та інвестиції брата директора ДБР Олексія Сухачова – харківського бізнесмена Олександра Сухачова.

За даними журналістів, рішення суду ухвалили 6 липня – саме в день, коли вони готували до публікації розслідування про 143 об’єкти нерухомості, які, за їхніми даними, належали або належать брату директора ДБР.

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ДБР розслідування позов журналісти Сухачов Олексій забудовник бізнесмен
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