Підлила отруту в напій військового: агентку РФ судитимуть в Ужгороді

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До суду обвинувальний акт щодо 26-річної мешканки Запоріжжя, яку підозрюють у державній зраді та умисному вбивстві українського військовослужбовця

Про це повідомила Закарпатська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, жінка погодилася співпрацювати зі спецслужбами РФ заради "легких грошей". Через месенджер вона отримувала завдання від куратора та збирала інформацію про українських військових, яку передавала ворогу.

Правоохоронці встановили, що обвинувачена познайомилася з військовослужбовцем, увійшла до нього в довіру та збирала відомості про його службу, оточення і контакти. Згодом за вказівкою куратора вона організувала особисту зустріч із чоловіком.

Під час зустрічі в орендованій квартирі жінка, як стверджує слідство, непомітно додала отруйну речовину до напою військового. Після того як чоловік втратив свідомість і помер, вона намагалася приховати злочин та видати його за нещасний випадок.

За висновком експерта, смерть військового настала внаслідок гострого отруєння метадоном.

Правоохоронці затримали жінку, наразі вона перебуває під вартою без права внесення застави. Їй інкримінують державну зраду в умовах воєнного стану та умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб. У разі доведення вини їй загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у Харкові затримали російську агентку, яка на замовлення ФСБ отруїла військового ЗСУ. Також місцева ІТ-фахівчиня готувала саморобні вибухові пристрої для вчинення терактів.