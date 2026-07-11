Росіяни вдарили КАБами по Сумах: загинули четверо людей, серед них дитина

Фото: Сумська ОВА

У суботу, 11 липня, російські війська завдали удару трьома керованими авіабомбами по цивільній інфраструктурі в Зарічному районі Сум

Про це повідомили голова Сумської ОВА Олег Григоров та в.о. міського голови Сум Артем Кобзар, передає RegioNews.

За попередніми даними, внаслідок атаки загинули четверо людей. Серед загиблих – дитина, дівчинка.

Ще семеро постраждалих госпіталізовані. Медики надають їм необхідну допомогу.

Наразі триває рятувальна операція. Інформація про наслідки удару уточнюється.

Місцева влада закликає жителів не наближатися до місць влучань через загрозу повторних російських ударів та перебувати в укриттях, оскільки небезпека нових атак зберігається.

Нагадаємо, в ніч на 11 липня російські війська вкотре за тиждень завдали удару по Києву. Постраждали 10 осіб, серед яких одна дитина. Найбільших пошкоджень зазнали Солом’янський, Дарницький та Дніпровський райони столиці.