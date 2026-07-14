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Остап Яриш Український журналіст, який з 2019 року працює в США info@regionews.ua
14 липня 2026, 10:57

Смерть сенатора Грема: що вона означає для підтримки України у Конгресі

14 липня 2026, 10:57
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Коротко – що несподівана смерть сенатора Ліндсі Грема означає для підтримки України у США
Коротко – що несподівана смерть сенатора Ліндсі Грема означає для підтримки України у США
Фото: Офіс президента України
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Сенатор Грем був одним з найбільших і найдієвіших союзників України у Конгресі. Протягом своєї тридцятирічної карʼєри – спочатку в Палаті представників, а потім у Сенаті, він послідовно просував ініціативи з підтримки України і ціннісно стояв з українцями у їхній боротьбі проти Росії. На додачу, він був одним із небагатьох республіканців у Сенаті, хто у неформальних обставинах – наприклад, за грою в гольф, говорив про цю підтримку з Трампом, і кого Трамп слухав. За кілька годин до смерті Грем зателефонував Трампу, щоб поділитись враженнями після поїздки до України.

Останньою справою, яку Ліндсі Грем не встиг завершити, були нові санкції проти Росії. Протягом візиту до Києва у пʼятницю сенатор оголосив, що республіканці та демократи нарешті знайшли порозуміння з Трампом і незабаром планують ухвалити відповідний законопроєкт. Сьогодні кілька сенаторів і конгресменів вже заявили, що найкращим вшануванням пам'яті сенатора буде невідкладне ухвалення цього законопроєкту. Думаю, так зрештою і станеться.

Раптова смерть Ліндсі Грема за кілька днів після його поїздки до України викликала бурхливі обговорення у США. Деякі помітні серед республіканців фігури закликали уряд розслідувати обставини смерті сенатора – і чи не причетна до цього Росія. Серед цих голосів – впливова MAGA-блогерка Лора Лумер, президентка the Weatherman Foundation (і донька Кіта Келлога) Меган Моббс, оглядач Fox News Марк Тіссен та інші. Водночас проросійські голоси в США намагаються роздмухати те, що смерті Ліндсі Грема нібито причетна Україна. Але поки ці намагання не мають особливого успіху.

Тепер у Сенаті зʼявилось вакантне крісло, і за законом, губернатор Південної Кароліни, яку представляв Грем, призначить тимчасового сенатора до січня 2027. Паралельно республіканці мають вибрати кандидата, який змагатиметься замість Грема на виборах у листопаді. Зараз в медіапросторі лунають різні імена – як проукраїнських кандидатів, так і скептиків підтримки Києва. Дехто навіть згадує Ніккі Гейлі, яка балотувалась у президенти США в 2024 році. Південна Кароліна – її рідний штат. Сама Ніккі Гейлі про свої плани поки що не заявляла.

У цій ситуації поки більше запитань ніж відповідей. Сподіваюсь, протягом наступних кількох днів буде більше ясності. Сьогодні ж – щирі співчуття родині сенатора та громаді Південної Кароліни.

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санкції Україна РФ США війна Ліндсі Грем
 
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