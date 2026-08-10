У Львові чоловік у балаклаві та військовій формі погрожував сусідам рушницею

Фото: Національна поліція

У Львові поліцейські затримали 55-річного чоловіка, який у нетверезому стані погрожував сусідам мисливською рушницею. Під час інциденту він був у військовій формі та балаклаві

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Подія сталася 6 серпня близько 20:20 у дворі одного з будинків на вулиці Караїмській. Чоловік у балаклаві погрожував мешканцям убивством і заявляв, що відкриє по них вогонь.

Налякані сусіди повідомили про подію на спецлінію 102. На місце прибули оперативники кримінальної поліції, слідчі, спецпризначенці та патрульні.

Правоохоронці затримали чоловіка. У нього вилучили мисливську рушницю, яку направили на експертне дослідження. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Чоловікові повідомили про підозру за ч. 4 ст. 296 КК України – хуліганство із застосуванням зброї.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Йому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Києві патрульні затримали чоловіка, який погрожував перехожим ножем та напав на правоохоронців. Інцидент стався у Солом’янському районі столиці. Під час патрулювання інспектори помітили чоловіка, який поводився агресивно та погрожував містянам, тримаючи у руках ніж.