Фото: ДСНС

Вогнеборці працювали на місці ворожої атаки БпЛА по складському приміщенню в Глухівській громаді

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

В цей момент окупанти вдарили поруч з пожежною автоцистерною.

На щастя, весь особовий склад встиг відійти в безпечне місце.

Попри постійні загрози, надзвичайники ліквідували всі осередки горіння.

Нагадаємо, у ДСНС показали наслідки атаки на АЗС у Сумах. Після удару на території заправки виникла пожежа. Постраждали чотири людини.