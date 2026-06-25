Росіяни завдали повторного удару по рятувальниках на Сумщині
Вогнеборці працювали на місці ворожої атаки БпЛА по складському приміщенню в Глухівській громаді
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
В цей момент окупанти вдарили поруч з пожежною автоцистерною.
На щастя, весь особовий склад встиг відійти в безпечне місце.
Попри постійні загрози, надзвичайники ліквідували всі осередки горіння.
Нагадаємо, у ДСНС показали наслідки атаки на АЗС у Сумах. Після удару на території заправки виникла пожежа. Постраждали чотири людини.
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