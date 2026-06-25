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У ДСНС показали наслідки атаки на АЗС у Сумах
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25 червня 2026, 12:22

Росіяни завдали повторного удару по рятувальниках на Сумщині

25 червня 2026, 12:22
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Фото: ДСНС
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Вогнеборці працювали на місці ворожої атаки БпЛА по складському приміщенню в Глухівській громаді

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

В цей момент окупанти вдарили поруч з пожежною автоцистерною.

На щастя, весь особовий склад встиг відійти в безпечне місце.

Попри постійні загрози, надзвичайники ліквідували всі осередки горіння.

Нагадаємо, у ДСНС показали наслідки атаки на АЗС у Сумах. Після удару на території заправки виникла пожежа. Постраждали чотири людини.

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