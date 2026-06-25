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25 червня 2026, 12:45

Російські дрони атакували лікарню і АЗС на Донеччині

25 червня 2026, 12:45
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Фото: ДСНС
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У четвер, 25 червня російські військові атакували безпілотниками медзаклад у Слов’янську та автозаправну станцію у Краматорську на Донеччині

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

У Слов’янську внаслідок удару загорілася покрівля адміністративної будівлі медзакладу, також зайнявся легковик.

У Краматорську через влучання дрона виникла пожежа на АЗС — загорілася паливна колонка.

На щастя, обійшлось без постраждалих.

Рятувальники ліквідували всі пожежі.

Нагадаємо, у ДСНС показали наслідки атаки на АЗС у Сумах. Після удару на території заправки виникла пожежа. Постраждали чотири людини.

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