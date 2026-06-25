На Донеччині російський FPV-дрон влучив у цивільне авто, є поранений

Фото: ДСНС

У селищі Красноторка Краматорської громади російський FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль. Унаслідок атаки постраждав водій транспортного засобу

Про це повідомили у ДСНС, передає RegioNew .

Після удару автомобіль загорівся.

Рятувальники оперативно прибули на місце події, ліквідували пожежу та не допустили подальшого поширення вогню.

Мешканців регіону закликають бути максимально обережними та за можливості евакуюватися до безпечніших областей України.

Нагадаємо,що у четвер, 25 червня російські військові атакували безпілотниками медзаклад у Слов’янську та автозаправну станцію у Краматорську на Донеччині.