Фото: СБУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

Агентом виявився місцевий блогер, який використовував власні Telegram-канали з аудиторією майже пів тисячі користувачів для коригування авіаударів на Краматорському напрямку.

За даними слідства, через свої інтернет-ресурси чоловік збирав координати українських військ та передавав їх російському куратору для підготовки ракетно-бомбових ударів.

Для перевірки розвідданих фігурант особисто обходив Краматорськ та його околиці під виглядом поїздок на дачу. Крім того, він поширював кремлівську пропаганду, фейки про Сили оборони та закликав підтримувати окупантів.

Правоохоронці затримали зловмисника за місцем проживання та вилучили техніку із доказами співпраці з ворогом.

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (держзрада в умовах воєнного стану). Затриманий перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше в Одесі та на Вінниччині правоохоронці затримали двох 16-річних підлітків, які виконували завдання російських спецслужб. Серед основних "цілей" затриманих були військові автомобілі та спецтранспорт критичної інфраструктури.