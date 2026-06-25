Десять поранених за добу: на Херсонщині ворог атакував медиків та рятувальника

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На Херсонщині впродовж дня внаслідок російської агресії поранень зазнали десятеро людей, серед яких працівник МВА, співробітники лікарні, комунальник, представник ДСНС

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews .

За даними слідства, впродовж 25 червня російська армія обстрілювала населені пункти Херсонщини ствольною артилерією, мінометною зброєю, атакувала дронами різного типу.

"Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії десять людей отримали травми", - йдеться у повідомленні.

Серед них - дев'ятеро жителів Херсона, які зазнали поранень внаслідок ворожих дронових атак. З-поміж постраждалих, зокрема, - посадовець адміністрації міста, п’ятеро співробітників однієї з міських лікарень, працівник комунального підприємства.

Близько 14:55 травми внаслідок дронової атаки у Центральному районі отримав працівник Херсонської міської військової адміністрації. 53-річний чоловік самостійно звернувся до лікарні. У нього діагностували вибухову травму, акубаротравму та осколкове поранення м’яких тканин спини.

Також, як інформує прокуратура, у селі Незламне дістав поранення представник ДСНС - наїхав на вибуховий пристрій.

Крім того, пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, адмінбудівля, приміщення музею, магазин, гаражі, вантажний та легковий автотранспорт.

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів.

Нагадаємо, що упродовж 24 червня 2026 року російська армія обстрілювала населені пункти Херсонщини ствольною артилерією, мінометною зброєю, атакувала дронами різного типу. Вдарили також балістикою.