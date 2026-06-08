12:44  08 червня
ДТП із чотирма загиблими в Києві: водія Mercedes взяли під варту
11:58  08 червня
На Вінниччині під колесами потяга загинув чоловік
10:29  08 червня
На Хмельниччині 13-річний підліток дістав тяжкі травми після падіння з електросамоката
UA | RU
UA | RU
08 червня 2026, 14:58

Російський дрон вдарив по автомобілю на Сумщині: постраждали четверо людей

08 червня 2026, 14:58
Читайте также на русском языке
Фото: Суспільне Суми
Читайте также
на русском языке

У Глухові російські військові атакували дроном автомобіль, четверо людей поранені

Про це повідомила Сумська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, 8 червня близько 07:10 ворог, за попередньою інформацією, атакував безпілотником цивільний автомобіль у громадському місці в місті.

Станом на 12:00 до медичного закладу звернулися 4 постраждалих – двоє чоловіків 1971 року народження та двоє чоловіків 1974 року народження.

Унаслідок атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру та автомобілі.

Під процесуальним керівництвом Шосткинської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, впродовж минулої доби російські війська масовано обстрілювали населені пункти Сумської області. Внаслідок ворожих атак поранення різного ступеня важкості отримали десять людей.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Сумська область війна атака російська армія дрон автомобіль
У Конотопі внаслідок атаки дронів РФ загинула літня жінка (Оновлено)
08 червня 2026, 09:52
Обстріли Чернігівської області: понівечені агрофірми та будинки, є постраждалі
08 червня 2026, 09:45
РФ вночі запустила по Україні 155 безпілотників: є влучання на 17 локаціях
08 червня 2026, 08:58
Всі новини »
05 червня 2026
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
В історії із судовими війнами навколо родовищ Кіровоградської області стирчать вуха головного політичного ноумена світу Дональда Трампа
01 червня 2026
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Про повоєнне зростання злочинності сьогодні говорять як цивільні, так і військові. Величезна кількість громадян має бойовий досвід. При цьому джерело та механізм виділення міжнародних коштів для відно...
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
У Дніпрі чоловік загинув, намагавшись розплавити боєприпас
08 червня 2026, 14:45
Серія ударів по РФ: уражено ключову паливну інфраструктуру та РЛС
08 червня 2026, 14:41
На Полтавщині чоловіка, який зник під час відпочинку, знайшли мертвим
08 червня 2026, 14:25
Росія завозить іноземних бійців значно більше за Україну: що робити
08 червня 2026, 13:57
На Прикарпатті жінка розбила вазу і смертельно поранила знайомого
08 червня 2026, 13:39
Пообіцяв повернути сина: на Тернопільщині жінка у відчаї віддала аферистам всі гроші
08 червня 2026, 13:20
"Плюс 100 кв. км за місяць": Сирський розповів про успіхи ЗСУ на фронті
08 червня 2026, 13:04
ДТП із чотирма загиблими в Києві: водія Mercedes взяли під варту
08 червня 2026, 12:44
"Кримінал відчуває слабину": в Нацполіції пояснили ризики масової мобілізації поліцейських
08 червня 2026, 12:35
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Всі публікації »
Юрій Бутусов
Володимир Фесенко
Віктор Шлінчак
Всі блоги »