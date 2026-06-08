Російський дрон вдарив по автомобілю на Сумщині: постраждали четверо людей

Фото: Суспільне Суми

Про це повідомила Сумська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, 8 червня близько 07:10 ворог, за попередньою інформацією, атакував безпілотником цивільний автомобіль у громадському місці в місті.

Станом на 12:00 до медичного закладу звернулися 4 постраждалих – двоє чоловіків 1971 року народження та двоє чоловіків 1974 року народження.

Унаслідок атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру та автомобілі.

Під процесуальним керівництвом Шосткинської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, впродовж минулої доби російські війська масовано обстрілювали населені пункти Сумської області. Внаслідок ворожих атак поранення різного ступеня важкості отримали десять людей.