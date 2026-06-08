Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 8 червня РФ атакувала Україну 155 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, Бандероль та дронами-імітаторами типу "Пародія"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:00 сили ППО знищили або подавили 124 російські безпілотники на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 17 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на 6 локаціях.

У ПС наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих дронів.

Нагадаємо, внаслідок удару російського безпілотника вночі 8 червня у Харкові частково знищений хаб "Укрпошти". Виникла пожежа на площі 1000 кв.м.