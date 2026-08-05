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05 серпня 2026, 22:55

У Києві судили за ухилення від мобілізації чоловіка з бронюванням

05 серпня 2026, 22:55
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Фото з відкритих джерел
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У Києві судили чоловіка за ухилення від мобілізації. Проте виявилось, що в нього є бронювання

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, у січні 2023 року чоловік прибув до ТЦК для уточнення даних. Після проходження військово-лікарської комісії йому вручили мобілізаційне розпорядження і повістку на відправлення до військової частини. Проте він відмовився від отримання повістки.

На суді чоловік заявив, що в день вручення повістки звернувся до психіатра, а пізніше після працевлаштування на підприємство отримав офіційне бронювання.

Суд зазначив, що під час проходження ВЛК чоловік не повідомляв про проблеми із психічним здоров'ям. Суд окремо наголосив, що отримане більш ніж через рік після відмови від мобілізації бронювання не скасовує кримінальної відповідальності за вчинене раніше правопорушення.

В результаті чоловіку призначили покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, СБУ та Нацполіція викрили вісьмох організаторів схем ухилення від мобілізації у різних регіонах України. За суми від 2,5 до 8,5 тисячі доларів ділки допомагали військовозобов’язаним виїхати за кордон або отримати фальшиві документи для уникнення призову.

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