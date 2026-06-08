Фото: Суспильне Сумы

В Глухове российские военные атаковали дроном автомобиль, четыре человека ранены

Об этом сообщила Сумская областная прокуратура, передает RegioNews.

По данным следствия, 8 июня около 7:10 враг, по предварительной информации, атаковал беспилотником гражданский автомобиль в общественном месте в городе.

По состоянию на 12:00 в медицинское учреждение обратились 4 пострадавших – двое мужчин 1971 года рождения и двое мужчин 1974 года рождения.

В результате атаки повреждена гражданская инфраструктура и автомобили.

Под процессуальным руководством Шосткинской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, за прошедшие сутки российские войска массированно обстреливали населенные пункты Сумской области. В результате вражеских атак ранения разной степени тяжести получили десять человек.