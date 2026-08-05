На Житомирщині чоловік замість отримання соцдопомоги отримав кредит - як це сталось

Фото: Національна поліція

На Житомирщині чоловік став жертвою шахрайства. Виявилось, він хотів отримати фінансову допомогу, але це була пастка зловмисників

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

35-річний чоловік у соціальній мережі отримав повідомлення від товариша про можливість отримати фінансову допомогу від міжнародної організації. У повідомленні казали, його друг уже нібито отримав таку виплату та радив поквапитись.

Чоловік перейшов за посиланням, вказав там усі персональні дані та всі реквізити банківської картки, зокрема й конфіденційну інформацію. Проте згодом з його кредитного рахунку списали 7 тисяч гривень. Виявилось, що акаунт його друга зламали шахраї.

"Правоохоронці встановлюють осіб, причетних до кримінального правопорушення, та вкотре закликають громадян не розголошувати особисті та банківські дані на сторонніх інтернет-ресурсах", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, що у Рівненській області викрили 25-річного чоловіка. Він створив шахрайську схему у соцмережах.