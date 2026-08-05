Уряд завершив аудит планів стійкості: де зафіксували найбільші ризики та загрози
Захист енергетичних об’єктів, розгортання резервних джерел теплопостачання та забезпечення безперебійної роботи критичної інфраструктури залишаються ключовими пріоритетами підготовки громад до опалювального сезону
Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький, передає RegioNews.
"Уряд завершив аудит виконання планів стійкості. Ми отримали повну картину по кожному напрямку: що вже виконано, які роботи тривають, де існують критичні відставання та які рішення необхідно ухвалювати негайно. Детальну доповідь представив сьогодні на засіданні РНБО”, - поінформував він.
За його словами, вже проаналізовано обсяги фінансування, потреби, стан реалізації заходів у кожному регіоні та визначено пріоритетні напрямки, які потребують невідкладного посилення.
Очільник уряду підкреслив, що також було проаналізовано ситуацію з підготовкою Києва, де масштаб ризиків і загроз найбільший.
Премʼєр-міністр наголосив, що пріоритетами для всіх громад залишаються захист енергетичних обʼєктів та елементів, розгортання резервних джерел теплопостачання та забезпечення безперебійної роботи критичної інфраструктури.
"Результат має бути один — повна готовність громад до проходження зими в умовах російських терористичних атак і безумовне виконання кожного пункту затверджених планів”, - резюмував він.
Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський заявив, що керівники міст і громад нестимуть персональну відповідальність за виконання планів стійкості та підготовку до зимового періоду.