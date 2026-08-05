Уряд завершив аудит планів стійкості: де зафіксували найбільші ризики та загрози

Фото: Сергій Корецький

Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький, передає RegioNews .

"Уряд завершив аудит виконання планів стійкості. Ми отримали повну картину по кожному напрямку: що вже виконано, які роботи тривають, де існують критичні відставання та які рішення необхідно ухвалювати негайно. Детальну доповідь представив сьогодні на засіданні РНБО”, - поінформував він.

За його словами, вже проаналізовано обсяги фінансування, потреби, стан реалізації заходів у кожному регіоні та визначено пріоритетні напрямки, які потребують невідкладного посилення.

Очільник уряду підкреслив, що також було проаналізовано ситуацію з підготовкою Києва, де масштаб ризиків і загроз найбільший.

Премʼєр-міністр наголосив, що пріоритетами для всіх громад залишаються захист енергетичних обʼєктів та елементів, розгортання резервних джерел теплопостачання та забезпечення безперебійної роботи критичної інфраструктури.

"Результат має бути один — повна готовність громад до проходження зими в умовах російських терористичних атак і безумовне виконання кожного пункту затверджених планів”, - резюмував він.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський заявив, що керівники міст і громад нестимуть персональну відповідальність за виконання планів стійкості та підготовку до зимового періоду.