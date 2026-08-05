Понад 500 дітей вивезуть у примусовий спосіб: на Донеччині оголосили обов'язкову евакуацію

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У Донецькій області оголосили обов’язкову евакуацію дітей разом з батьками із селищ Красноторка й Біленьке та найбільш небезпечних районів Краматорська

Про це повідомив голова обласної державної адміністрації Вадим Філашкін, передає RegioNews .

"Підписав наказ про проведення обов’язкової евакуації в примусовий спосіб дітей з окремих територій Краматорської громади", - зазначив Філашкін.

За його словами, йдеться про 525 дітей із 424 родин.

У Красноторці евакуації підлягають 59 дітей із 46 родин, у Біленькому — 140 дітей із 104 родин, у Краматорську — 326 дітей із 274 родин.

Із Краматорська у примусовий спосіб будуть евакуйовані діти, які проживають за адресами:

бульвар Краматорський;

вулиці: 9-го Січня, 9-го Травня, Аеродромна, Аліни Остафійчук, Алли Горської, Альпійська, Антіна Головатого, Бердянська, Біленьківська, Білоцерківська, Борова, Велесова, Вереснева, Вернадського, Вишгородська, Воїнів-визволителів, Гайдамацька, Горіхова, Дачна, Депутатська, Дике Поле, Дністровська, Добра, Житомирська, Запорізька, Запорізької Січі, Івана Пархоменка, Івана Пулюя, Івана Сірка, Івана Сулими, Канівська, Карнаухова, Керченська, Кишинівська, Коперника, Коротка, Красногорівська, Кременчуцька, Кришталева, Кубанської України, Леоніда Бикова, Леоніда Кравчука, Максима Залізняка, Марії Башкірцевої, Марка Вовчка, Мелітопольська, Механізаторська, Миколи Мозгового, Миргородська, Михайла Силаєва, Морської піхоти, Наталки Полтавки, Нестерова, Новоукраїнська, Олександра Птиці, Олександрійська, Олекси Довбуша, Олексія Ситенка, Олени Пчілки, Отаманська, Павла Чубинського, Панаса Мирного, Партизанська, Патріотична, Петриківська, Промениста, Просвіти, Руслани Писанки, Серпнева, Сєдова, Симона Петлюри, Скадовська, Скіфська, Словацька, Соколина, Сонячна, Софіївська, Танкістів, Тбіліська, Устима Кармелюка, Федора Руденка, Фіолетова, Фруктова, Хвойна, Хортицька, Часов’ярська, Черкаська, Чернігівська, Чорнобаївська, Чорноморська, Чумацька, Шахтарська, Якова Підопригори;

вулиця Дружби — будинок № 70;

вулиця Паркова — будинки № 54, 56, 58, 60, 93, 95, 99, 101, 103, 105, 107;

провулки: Водний, Дубовика, Лиманський, Машинобудівний, Поліський, Торський;

проспект Незалежності — будинки № 54, 56, 58, 61, 65, 67.

Дітей евакуюватимуть разом із батьками, особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками.

Нагадаємо, що у липні Кабінет Міністрів підтримав постанову, яка визначає порядок евакуації дітей із територій активних та можливих бойових дій без супроводу батьків або законних представників