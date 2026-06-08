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Упродовж доби російські війська масовано атакували Чернігівську область ударними безпілотниками. Під ударом опинилися цивільні об'єкти, підприємства та житловий сектор у кількох районах області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Близько опівночі 7 червня ворог атакував місто Городня у Чернігівському районі – пошкоджена АЗС, загорілась суха трава. Постраждалих немає.

У Сновську через влучання ворожих дронів по території пилорами пошкоджені тягачі з причепами. Внаслідок атак поранення зазнав 28-річний місцевий мешканець, пошкоджені приватні будинки.

На Прилуччині росіяни вночі поцілили по аграрному підприємству – пошкоджені будівлі, постраждалих немає.

У Корюківці близько сьомої ранку через влучання дрона загорівся трактор та вантажівка, пошкоджені вікна адмінбудівлі.

У Семенівській громаді Новгород-Сіверського району через ворожу атаку постраждав 57-річний місцевий мешканець. Пошкоджені вантажівка, 10 одиниць сільськогосподарської техніки, ангар та майстерня агрофірми. В Семенівці через удар дроном пошкоджено адмінприміщення.

У Новгород-Сіверському через удар по харчовому підприємству пошкоджені вантажівки з причепами, технічне приміщення. Постраждалих немає.

Правоохоронці документують наслідки атак, фіксують руйнування та збирають докази.

Нагадаємо, минулої доби внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району загинули п’ятеро людей, ще 14 отримали поранення різного ступеня важкості.