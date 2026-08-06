Зірка МастерШеф Ліза Глінська після обстрілу Києва звернулась до росіян

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Відома шеф-кухарка Ліза Глінська поділилась своїми переживаннями через нещодавній обстріл столиці. За її словами, всю ніч навколо палали пожежі

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Кулінарка розповіла, що під час атаки ворога у неї в будинку стіни "ходили ходором". Вона зізналась, що у неї нервова система вже не витримує такої напруги.

"З’явилося відчуття, що на нас полюють, відчуття, що будинок з картону – трясе, навколо все горить. ППО збиває шахеди. Кулеметна черга, вибухи… Сьогодні моя психіка не витримує", - каже Ліза Глінська.

Кулінарка також звернулась до росіян і побажала їм відчути те, що вони роблять з українцями:

При цьому їхати за кордон Ліза Глінська не збирається.

"Будь ласка, не пишіть мені: "Виїжджай". Я вдома! Слава Україні, її Героям і українцям! Незламні", - говорить вона.

Нагадаємо, раніше акторка Антоніна Хижняк розповідала, що потрапила під обстріл під час зйомок. За словами артистки, тоді знімалась новорічна комедія. Вся команда злякалась звуків вибухів. При цьому вона додала, що любов до професії допомагає триматися.