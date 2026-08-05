На Рівненщині викрили схему зі збитками лікарні на майже 13 мільйонів

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На Рівненщині викрили схему в лікарні. Виявилось, що 51 працівникам закладу безпідставно нарахували підвищену заробітну плату

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, головний лікар був у змові з головною бухгалтеркою. У період із 2022 по 2024 рік вони підписували та затверджували штатні розписи із завідомо неправдивими відомостями про розміри посадових окладів працівників.

В результаті 51 працівник нарахували та виплатити зайві заробітні плати. Безпідставно сплечено єдиний соціальний внесок. Лікарні завдали збитків на майже 13 мільйонів. Частину грошей фігуранти використали на власні потреби: знімали готівку та за допомогою інтернет-банкінгу розраховувалися у торговельних мережах, магазинах та на АЗС.

"Досудове розслідування завершено, матеріали кримінального провадження скеровано до суду", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила схему розкрадання коштів ПАТ "Центренерго". Гроші були виділені на безперебійне функціонування енергетичної інфраструктури Київської та Харківської областей.