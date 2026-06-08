У Конотопі внаслідок атаки дронів РФ загинула літня жінка (Оновлено)
У Конотопі Сумської області внаслідок російської атаки безпілотників загинула жінка
Про це повідомив міський голова Конотопа Артем Семеніхін, передає RegioNews.
За його словами, після обстрілу було виявлено тіло загиблої – літньої жінки.
"На жаль, погана новина. Виявлено тіло загиблої людини, літня жінка", – зазначив міський голова.
Голова Сумської ОВА Олег Григоров додав, що також постраждали ще троє людей, серед них дитина. Усім надають необхідну медичну допомогу.
Нагадаємо, вранці 8 червня російські війська атакували Конотоп кількома безпілотниками. Ворог поцілив по цивільній інфраструктурі міста, під ударом опинився житловий сектор.
Обстріли Чернігівської області: понівечені агрофірми та будинки, є постраждаліВсі новини »
08 червня 2026, 09:45Наслідки ударів по Сумщині: пошкоджені будинки та енергооб'єкти, 10 поранених
08 червня 2026, 09:26Харків і 13 населених пунктів під вогнем: є постраждалі та руйнування
08 червня 2026, 08:51
05 червня 2026
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
В історії із судовими війнами навколо родовищ Кіровоградської області стирчать вуха головного політичного ноумена світу Дональда Трампа
01 червня 2026
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Про повоєнне зростання злочинності сьогодні говорять як цивільні, так і військові. Величезна кількість громадян має бойовий досвід. При цьому джерело та механізм виділення міжнародних коштів для відно...
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
На Вінниччині під колесами потяга загинув чоловік
08 червня 2026, 11:58На Донеччині сержант викрав 16 бойових FPV-дронів і продав їх за 105 тис. грн
08 червня 2026, 11:49На Львівщині прикордонники затримали "Мерседес", викрадений два роки тому у Німеччині
08 червня 2026, 11:40Вибух на "Новій пошті" у Києві: затримано відправника посилки з боєприпасами
08 червня 2026, 11:26На Львівщині після ДТП загорілося авто: двоє людей постраждали
08 червня 2026, 11:25У Дружківці закриють відділення "Нової пошти"
08 червня 2026, 11:04СБУ затримала студента, який коригував ворожі удари по Дніпропетровщині та ховався на Черкащині
08 червня 2026, 10:46Зеленський розкрив деталі непублічних переговорів із Абрамовичем
08 червня 2026, 10:31На Хмельниччині 13-річний підліток дістав тяжкі травми після падіння з електросамоката
08 червня 2026, 10:29У лікарнях Запоріжжя залишаються 38 поранених від ворожих обстрілів: шестеро – у тяжкому стані
08 червня 2026, 10:17
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Всі блоги »