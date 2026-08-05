На Львівщині прикордонник продавав ухилянтам "вільну дорогу"

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У Львівській області судили інспектора прикордонної служби. Він організував схему для ухилення від мобілізації

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, прикордонник вносив неправдиві відомості чоловіків, які перетинали кордон, до програмного забезпечення e-BorderControl. Щонайменше п'ятеро людей скористались "послугами". З кожного клієнта прикордонник отримував по 5 тисяч доларів.

Прикордонник визнав провину. Він також зобов’язався перерахувати 700 тисяч гривень на потреби Збройних сил України.

Суд призначив йому 5 років позбавлення волі із забороною протягом 3 років обіймати посади та займатися діяльністю, пов’язаною з пропуском людей і транспортних засобів через пункти пропуску Державної прикордонної служби. Водночас суд звільнив його від реального відбування покарання, встановивши дворічний іспитовий строк.

Нагадаємо, раніше СБУ та Нацполіція ліквідували девʼять нових схем ухилення від мобілізації у різних регіонах країни та затримали 23 організаторів. За суми до 23 тисяч доларів ділки сприяли військовозобов’язаним в уникненні призову через підроблені документи або нелегальне переправлення за кордон поза пунктами пропуску.