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05 серпня 2026, 20:15

На Росії підірвали директора заводу FPV-дронів

05 серпня 2026, 20:15
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Фото з відкритих джерел
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Російські ЗМІ стали повідомляти про теракт під Єкатеринбургом. Виявилось, що ймовірною ціллю був директор заводу FPV-дронів

Про це повідомляє "РБК-Україна", передає RegioNews.

За даними росЗМІ, вибухнула машина генерального директора "Уралдронзаводу" та адміністратора Z-каналу "Повёрнутые на войне" Володимира Ткачука. Його водій загинув на місці, а самого пропагандиста доставили до реанімації у важкому стані.

Російські слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею про "замах на убивство". За попередніми даними, під авто підклали вибухівку.

Нагадаємо, у раніше у Москві підірвали авто з російським генералом генерал-лейтенантом Фанілом Сарваровим. Саморобний вибуховий пристрій було закладено під сидінням водія білого Kia Sorento і спрацював, коли генерал сів у салон.

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