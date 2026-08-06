Акторка Олена Світлицька після обстрілу Києва вперше заговорила про виїзд за кордон

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Акторка Олена Світлицька зізналась, що черговий обстріл столиці дуже її налякав. Вона зазначила, що вперше з 2022 року вона відчула бажання вивезти дітей за кордон

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Олена Світлицька розповіла, що ракети майже пролітали над її будинком. За словами артистки, вона відчула бажання виїхати.

"Сьогодні вперше за всю війну я відчула гостре бажання захистити своїх дітей і покинути країну. Ніколи не думала, що скажу це вголос. Я так люблю свою рідну землю. Так люблю свою родину. Людей", - відверто зізналась акторка.

Вона додала, що постійно думає про те, як рятувати дітей у випадку прямого влучання та чи зможе фізично винести двох сонних дітей на руках.

"Чи хороша я мама, що обираю жити в цій країні попри все? Не уявляю нас в іншому місці. А раптом там серце буде битися ще частіше, ніж тут?" - міркує акторка.

Нагадаємо, раніше внаслідок обстрілу також постраждав будинок, у якому з родиною живе родина акторки Олени Кравець.