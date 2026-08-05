Як в Україні дорожчатиме хліб: до яких цін готуватись уже в серпні

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В Україні продовж року дорожчає хліб. Експерти пояснюють, що на падіння вартості чекати не варто

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Науковиця Інституту аграрної економіки Світлана Черемісіна пояснила, що ціни на хліб пшеничний із борошна вищого ґатунку з початку року зросли на 8,3% – до 65,56 гривні за кілограм. На 14,2% подорожчав пшеничний хліб із борошна першого ґатунку – до 55,73 гривні за кілограм.

При цьому житній хліб подорожчав на 10,6% - до 56,68 гривні за кілограм. Експертка зазначила, що попри надходження на ринок зерна нового врожаю, очікувати автоматичного подешевшання хліба не варто. Вона пояснила, що тільки близько 20 – 25% у ціні хлібобулочних виробів становить вартість зерна.

"Основний вплив на кінцеву ціну мають витрати на переробку, електроенергію, природний газ, логістику, пакувальні матеріали, оплату праці та торговельні націнки. Саме тому, навіть за стабілізації цін на зерно хліб, як правило, продовжує дорожчати, хоча темпи зростання його вартості можуть поступово сповільнюватися", - говорить фахівчиня.

Як може подорожчати хліб уже в серпні:

хліб пшеничний із борошна вищого ґатунку подорожчає ще на 2 – 3% і коштуватиме 66 – 67 гривень за кілограм;

ціна хліба пшеничного із борошна першого ґатунку може зрости на 3 – 5% й сягнути 57 гривень за кілограм;

житній хліб, ймовірно, здорожчає на 2 – 3% – до 57 – 58 гривень за кілограм;

батон може зрости в ціні на 2 – 3% – до 34,5 гривні за 500 грамів.

Нагадаємо, в Україні також дорожчає мед. При цьому аналітики кажуть про те, що на падіння цін чекати не варто.