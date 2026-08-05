У Києві в повній антисанітарії та клітках утримували собак: поліція викрила розплідник

Фото: Національна поліція

У Києві викрили розплідник із собаками, яких утримували в жахливих умовах. Це сталось у будинку в Солом'янському районі Києва

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Під час перевірки поліція з'ясувала, що собак породи доберман утримували в антисанітарних умовах. Деякі з тварин були в клітках, обмежені в харчуванні та пересуванні. Внаслідок цього собаки були у виснаженому стані.

Власниця розплідника тривалий час через погіршення стану здоров'я не могла наглядати за тваринами, тож опіку над собаками взяла її 80-річна матір. При цьому з'ясувалось, що дозволу на легальне розведення собак у них не було.

"На даний час 27 собак знаходяться під опікою волонтерів, долею ще п’ятьох займаються профільні фахівці: після ветеринарного огляду буде визначено їхнє подальше місце утримання", - розповіли в поліції.

Нагадаємо, що у Львові правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з собакою. До поліції звернулись місцеві жителі.