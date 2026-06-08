Наслідки ударів по Сумщині: пошкоджені будинки та енергооб'єкти, 10 поранених
Упродовж минулої доби російські війська масовано обстрілювали населені пункти Сумської області. Внаслідок ворожих атак поранення різного ступеня важкості отримали десять людей
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
У Ворожбянській громаді через атаки ворожих безпілотників поранені двоє чоловіків віком 52 та 70 років. Крім того, ще один дрон поцілив у цивільний автомобіль – постраждали 48-річна жінка та двоє чоловіків віком 24 і 54 роки.
У Глухівській громаді внаслідок ударів російських БпЛА травмовано чотирьох людей: 50-річну жінку та трьох чоловіків віком 18, 46 і 55 років.
У Великописарівській громаді до лікарні по допомогу звернувся 67-річний місцевий житель, який дістав поранення під час ворожого обстрілу 6 червня.
У Глухівській, Сумській, Білопільській, Ворожбянській, Конотопській, Кролевецькій, Путивльській громадах області пошкоджено житлові будинки, транспортні засоби, об’єкти цивільної та критичної інфраструктури.
Також зафіксовано пошкодження закладів освіти, господарських і виробничих приміщень, об’єктів енергетики та зв’язку.
Нагадаємо, минулої доби внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району загинули п’ятеро людей, ще 14 отримали поранення різного ступеня важкості.