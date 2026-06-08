Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

У Ворожбянській громаді через атаки ворожих безпілотників поранені двоє чоловіків віком 52 та 70 років. Крім того, ще один дрон поцілив у цивільний автомобіль – постраждали 48-річна жінка та двоє чоловіків віком 24 і 54 роки.

У Глухівській громаді внаслідок ударів російських БпЛА травмовано чотирьох людей: 50-річну жінку та трьох чоловіків віком 18, 46 і 55 років.

У Великописарівській громаді до лікарні по допомогу звернувся 67-річний місцевий житель, який дістав поранення під час ворожого обстрілу 6 червня.

У Глухівській, Сумській, Білопільській, Ворожбянській, Конотопській, Кролевецькій, Путивльській громадах області пошкоджено житлові будинки, транспортні засоби, об’єкти цивільної та критичної інфраструктури.

Також зафіксовано пошкодження закладів освіти, господарських і виробничих приміщень, об’єктів енергетики та зв’язку.

Нагадаємо, минулої доби внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району загинули п’ятеро людей, ще 14 отримали поранення різного ступеня важкості.