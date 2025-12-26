Катування цивільних на Сумщині: п'ятьох окупантів заочно засудили до 10 років

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Суд заочно призначив покарання у вигляді десяти років позбавлення волі п'ятьом російським військовим. Вони катували цивільних під час тимчасового захоплення територій Охтирського району Сумської області на початку повномасштабної війни

Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, 13 березня 2022 року під час захоплення міста Тростянець озброєні російські загарбники затримали чотирьох цивільних чоловіків на одній із вулиць і відвели їх на територію місцевого елеватора, де в одній із господарчих споруд облаштували катівню.

Громадянам наділи кайданки та пов'язали очі шапками, закріпленими липкою стрічкою. Військові били одного з затриманих і стріляли в повітря, імітуючи його розстріл, щоб психологічно тиснути на інших. Згодом усіх змусили лягти на підлогу та не рухатися під погрозою зброї.

Наступного дня двох бранців перевели у підвал, де вони провели чотири доби у повній темряві при температурі близько -10°С, без достатньої кількості води та їжі, після чого їх відпустили. Інших двох чоловіків відвезли до залізничного вокзалу, де їх допитували інші російські військові із застосуванням фізичного насильства, після чого також відпустили.

На сьогодні ідентифіковано лише п'ятьох загарбників, які брали участь у катуванні. Суд визнав їх винними у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України). Усі вони оголошені в розшук.

Досудове розслідування у справі щодо катування цивільних триває.

Нагадаємо, колишньому "командиру ЛНР" повідомили про підозру за катування полоненого. Інцидент стався у червні 2022 року на тимчасово окупованій території Первомайська на Луганщині.

Раніше повідомлялося, що Луганські прокурори домоглися кількох вироків для колаборантів, які діяли на шкоду Україні. Наразі ще 50 кримінальних справ щодо зрадників очікують на розгляд у судах, що може призвести до нових судових рішень.