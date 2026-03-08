Кулеба розповів про атаку російського дрона на пасажирський поїзд на Сумщині

Російська армія знову завдала ударів по залізничній інфраструктурі Сумщини та Харківщини

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Сьогодні зранку на Сумщині ворожий безпілотник влучив у локомотив пасажирського поїзда Київ-Суми. На щастя, ніхто не постраждав", – зазначив він.

За словами Кулеби, для продовження руху оперативно направили допоміжний локомотив.

Нагадаємо, вранці 8 березня російська армія ударила безпілотником по пасажирському потягу "Київ-Суми" у Сумському районі. У потязі перебувало близько 200 пасажирів.