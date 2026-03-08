Кулеба рассказал об атаке российского дрона на пассажирский поезд в Сумской области
Российская армия снова нанесла удары по железнодорожной инфраструктуре Сумщины и Харьковщины
Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.
"Сегодня утром в Сумской области вражеский беспилотник попал в локомотив пассажирского поезда Киев-Сумы. К счастью, никто не пострадал", – отметил он.
По словам Кулебы, для продления движения оперативно направили вспомогательный локомотив.
Напомним, утром 8 марта российская армия ударила беспилотником по пассажирскому поезду "Киев-Сумы" в Сумском районе. В поезде находились около 200 пассажиров.
Ракетный удар по Харькову: среди погибших врач, учительница и юный хоккеистВсе новости »
08 марта 2026, 14:16Россия не прекращает атаки: 1750 дронов, 1530 авиабомб и 39 ракет за неделю
08 марта 2026, 13:51Вражеские БпЛА атаковали промышленное предприятие в Миргородском районе
08 марта 2026, 10:06
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
Женщины-послы Украины в других странах
08 марта 2026, 15:26В Донецке ударили по складу дронов "Герань-2", – Андрющенко
08 марта 2026, 14:42Ракетный удар по Харькову: среди погибших врач, учительница и юный хоккеист
08 марта 2026, 14:16Россия не прекращает атаки: 1750 дронов, 1530 авиабомб и 39 ракет за неделю
08 марта 2026, 13:51В Сумской области ВАЗ врезался в дерево и опрокинулся
08 марта 2026, 13:13Марши женщин в Киеве и Львове: права, равенство и новый Гражданский кодекс
08 марта 2026, 12:37РФ атаковала Украину Искандерами и более 100 дронов
08 марта 2026, 12:19В лесу возле Луцка мужчина пытался совершить самоубийство – его спасли
08 марта 2026, 11:22Живот Орбана vs профессиональная политика: как Киев сам себя подставляет
08 марта 2026, 10:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Все блоги »