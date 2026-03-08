Кулеба рассказал об атаке российского дрона на пассажирский поезд в Сумской области

Российская армия снова нанесла удары по железнодорожной инфраструктуре Сумщины и Харьковщины

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

"Сегодня утром в Сумской области вражеский беспилотник попал в локомотив пассажирского поезда Киев-Сумы. К счастью, никто не пострадал", – отметил он.

По словам Кулебы, для продления движения оперативно направили вспомогательный локомотив.

Напомним, утром 8 марта российская армия ударила беспилотником по пассажирскому поезду "Киев-Сумы" в Сумском районе. В поезде находились около 200 пассажиров.