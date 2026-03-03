Фото: ДБР

Правоохоронці викрили командира взводу однієї з частин Повітряних сил, який привласнив та продав обладнання свого підрозділу

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держбюро розслідувань.

Серед привласненого — стаціонарні комп’ютери, монітори різних розмірів і планшети з доступом до мобільного інтернету.

Цю техніку мобільні групи мали використовувати для відбиття атак ворога на Київську область.

Військовому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 410 КК України (заволодіння військовим майном через зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану). Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили схему розкрадання коштів, призначених на відновлення Трипільської ТЕС після російських обстрілів. Шестеро фігурантів отримали підозру.