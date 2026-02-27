Фото: ОГП

До суду передали справу жінки, яка залишила двох маленьких дітей самих у квартирі. Під час пожежі один хлопчик загинув, інший отримав тяжкі травми

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

Трагедія сталася у квітні 2025 року. Матір пішла з дому, залишивши синів віком 1 та 2 роки без нагляду. У помешканні діти мали доступ до сірників, недопалків та шприців із залишками наркотиків. За висновками експертів, пожежа виникла через тліючий недопалок або дитячі ігри з вогнем.

Старший хлопчик помер від отруєння чадним газом – він не дожив дев'яти днів до свого другого дня народження. Його молодший брат вижив, але отримав тяжкі ушкодження у вигляді гострого отруєння оксидом вуглецю.

Слідство встановило, що жінка зловживала алкоголем і вживала наркотики. У день трагедії вона також перебувала під дією наркотичних речовин. Їїї вже позбавили батьківських прав.

Хлопчик, який вижив, та двоє інших дітей жінки зараз перебувають у родичів.

Жінку звинувачують у залишенні в небезпеці та злісному невиконанні обов’язків по догляду за дитиною. Їй загрожує від 3 до 8 років за ґратами.

