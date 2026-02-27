10:58  27 лютого
Не дожив 9 днів до дворіччя: у Полтаві судитимуть матір загиблого хлопчика
08:37  27 лютого
День народження з салютом: у Рівному судитимуть чоловіка за хуліганство
08:22  27 лютого
У Чернівцях затримали двох неповнолітніх за підпал вантажівки
UA | RU
UA | RU
27 лютого 2026, 10:58

Не дожив 9 днів до дворіччя: у Полтаві судитимуть матір загиблого хлопчика

27 лютого 2026, 10:58
Читайте также на русском языке
Фото: ОГП
Читайте также
на русском языке

До суду передали справу жінки, яка залишила двох маленьких дітей самих у квартирі. Під час пожежі один хлопчик загинув, інший отримав тяжкі травми

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

Трагедія сталася у квітні 2025 року. Матір пішла з дому, залишивши синів віком 1 та 2 роки без нагляду. У помешканні діти мали доступ до сірників, недопалків та шприців із залишками наркотиків. За висновками експертів, пожежа виникла через тліючий недопалок або дитячі ігри з вогнем.

Старший хлопчик помер від отруєння чадним газом – він не дожив дев'яти днів до свого другого дня народження. Його молодший брат вижив, але отримав тяжкі ушкодження у вигляді гострого отруєння оксидом вуглецю.

Слідство встановило, що жінка зловживала алкоголем і вживала наркотики. У день трагедії вона також перебувала під дією наркотичних речовин. Їїї вже позбавили батьківських прав.

Хлопчик, який вижив, та двоє інших дітей жінки зараз перебувають у родичів.

Жінку звинувачують у залишенні в небезпеці та злісному невиконанні обов’язків по догляду за дитиною. Їй загрожує від 3 до 8 років за ґратами.

Нагадаємо, на Тернопільщині матір виколола око трирічному синові заради соцвиплат. Верховний Суд поставив крапку у справі – жінка проведе за ґратами 7 років і 6 місяців.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
суд Полтава дитина вирок чадний газ смерть дитини
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
На Київщині жінка, яка сама гуляла з собакою, вдарила безпритульну тварину
27 лютого 2026, 11:30
На Балі знайдено людські останки: поліція перевіряє зв'язок із зниклим українцем Комаровим
27 лютого 2026, 11:12
Розкрадання понад 50 млн грн на відновленні Трипільської ТЕС: шестеро фігурантів отримали підозри
27 лютого 2026, 10:45
На Чернігівщині знищили бойову частину російського безпілотника "Герань-2"
27 лютого 2026, 10:34
На Харківщині рятувальники дістали з-під завалів тіло загиблої жінки
27 лютого 2026, 10:28
На Чернігівщині внаслідок атаки дронів постраждали двоє поліцейських
27 лютого 2026, 10:09
На Одещині судитимуть прикордонника, який намагався переправити чоловіка до Молдови
27 лютого 2026, 09:55
На Львівщині пасажирський потяг на смерть збив чоловіка
27 лютого 2026, 09:53
Російський удар по Одещині: постраждали двоє людей, серед них дитина
27 лютого 2026, 09:42
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Віталій Портніков
Валерій Пекар
Всі блоги »