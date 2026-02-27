Фото: ОГП

До суду направили справу одесита, якого звинувачують у багаторічному сексуальному насильстві над своєю племінницею. Прокурори наполягатимуть на максимальному терміні ув'язнення

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

Злочин викрили восени минулого року під час розслідування справи про дитячу порнографію. Під час обшуку вдома у фігуранта знайшли відео, на яких він ґвалтував дитину.

Як з’ясувалося, у 2015-2019 роках цей чоловік залишався наодинці зі своєю племінницею та неодноразово її ґвалтував, вчиняв інші дії сексуального характеру. Користувався тим, що дитина в силу віку не могла розуміти характер і значення його дій, через наївне дитяче ставлення до дорослої близької людини.

Зараз потерпілій вже 17 років. Під час допиту та слідчих дій вона підтвердила факти насилля.

Чоловіка звинувачують за кількома статтями Кримінального кодексу: зґвалтування, примушування дитини до зйомок у порно та зберігання таких матеріалів.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою.

