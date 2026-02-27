Російський дрон атакував один із навчальних закладів Харкова
Вранці 27 лютого російські військові запустили БпЛА Новобаварський район Харкова
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
Ворожий безпілотник влучив в один із навчальних закладів міста.
Попередньо, росіяни застосували БпЛА типу "Молнія".
Інформації про постраждалих немає.
Нагадаємо, внаслідок нічної російської атаки по селу Підсереднє на Харківщині загинули дві людини.
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
Не задекларував будинок під Києвом – екскерівнику Держлікслужби оголосили підозру
27 лютого 2026, 14:58На Полтавщині викрили агента РФ, який коригував обстріли росіян заради грошей
27 лютого 2026, 14:45На Миколаївщині автомобіль вилетів з дороги та врізався в дерево: загинула жінка
27 лютого 2026, 14:39З драбиною до кордону: на Буковині затримали організаторів "трансферу" до Молдови
27 лютого 2026, 14:25У Сумській громаді російський дрон влучив у школу
27 лютого 2026, 14:07Під марками світових брендів: у Києві ліквідували масштабне виробництво підробленого алкоголю
27 лютого 2026, 13:52Стрілянина у Києві: патрульні застосували зброю для зупинки водія-утікача
27 лютого 2026, 13:38У спальнику за $15 тисяч: на Закарпатті затримали водія фури, який перевозив ухилянтів
27 лютого 2026, 13:26Підкидали вибухівку та вимагали гроші: суд розгляне справу херсонських правоохоронців
27 лютого 2026, 13:16"Нагріли" мільйони на електриці для шкіл: на Харківщині судитимуть чиновника
27 лютого 2026, 13:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Всі блоги »