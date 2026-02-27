У Сумах росіяни завдали повторного удару по готелю під час ліквідації пожежі

Фото: Сумська ОВА

Сьогодні вранці російські ударні безпілотні літальні апарати влучили у готель в центральній частині Сум

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров та ДСНС передає RegioNews.

Зазначається, що після першого удару ворог підступно завдав повторного влучання, коли на місці вже працювали рятувальники.

Усіх людей евакуювали вчасно – постраждалих немає. Під час гасіння пожежі рятувальники не зазнали травм. Загалом було евакуйовано 50 осіб.

Пожежу ліквідовано, усі наслідки влучання усуваються.

