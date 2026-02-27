В Україні пришвидшили будівництво антидронових сіток для захисту від ворожих БпЛА у прикордонних районах
Україна посилює захист прифронтових територій та пришвидшує будівництво антидронових сіток
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на міністра оборони Михайла Федорова.
"Поблизу лінії фронту росія використовує дрони як інструмент терору проти цивільних автомобілів, рятувальників і ремонтних бригад… У фокусі – дороги, які забезпечують безперебійну логістику та життєдіяльність громад поблизу лінії бойового зіткнення", – зазначив міністр.
На антидронові сітки з бюджету виділили додаткові 1,6 млрд грн.
У лютому, попри складні погодні умови, додатково прикрито 125 км доріг та відновлено 55 км конструкцій.
"Паралельно пришвидшуємо будівництво фортифікацій у Харківській, Сумській та Чернігівській областях – щоб забезпечити стійкість оборони й ефективну протидію наступальним діям противника", – додав Федоров.
Раніше Федоров повідомляв, що Україні катастрофічно не вистачає ракет для систем ППО, щоб збивати російські ракети. Водночас він заяви, що в України є великий потенціал, щоб самостійно виробляти протибалістичні комплекси та ракети.