В Україні пришвидшили будівництво антидронових сіток для захисту від ворожих БпЛА у прикордонних районах

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на міністра оборони Михайла Федорова.

"Поблизу лінії фронту росія використовує дрони як інструмент терору проти цивільних автомобілів, рятувальників і ремонтних бригад… У фокусі – дороги, які забезпечують безперебійну логістику та життєдіяльність громад поблизу лінії бойового зіткнення", – зазначив міністр.

На антидронові сітки з бюджету виділили додаткові 1,6 млрд грн.

У лютому, попри складні погодні умови, додатково прикрито 125 км доріг та відновлено 55 км конструкцій.

"Паралельно пришвидшуємо будівництво фортифікацій у Харківській, Сумській та Чернігівській областях – щоб забезпечити стійкість оборони й ефективну протидію наступальним діям противника", – додав Федоров.

Раніше Федоров повідомляв, що Україні катастрофічно не вистачає ракет для систем ППО, щоб збивати російські ракети. Водночас він заяви, що в України є великий потенціал, щоб самостійно виробляти протибалістичні комплекси та ракети.