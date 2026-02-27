Ілюстративне фото

У Волинській області судитимуть чоловіка, який вбив свою матір. Кілька днів після її смерті він зберігав її тіло в квартирі

Про це повідомляє прокуратура Волинської області, передає RegioNews.

Трагедія сталась в листопаді 2025 році. 49-річний чоловік вдарив молотком свою 74-річну матір по голові. Від отриманих травм пенсіонерка померла. Після цього син кілька днів зберігав її тіло в квартирі.

Зараз чоловік знаходиться під вартою. Відомо, що раніше він уже присягувався до кримінальної відповідальності за умисне вбивство. Найближчим часом він знову постане перед судом.

