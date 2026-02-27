Не задекларував будинок під Києвом – екскерівнику Держлікслужби оголосили підозру

Фото: з відкритих джерел

НАБУ та САП повідомили колишньому голові Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками про підозру у внесенні недостовірних відомостей до щорічних декларацій

Про це інформує пресслужба НАБУ, передає RegioNews.

Правоохоронні органи не називають імені, однак, за даними Bihus.Info, йдеться про Романа Ісаєнка.

Посадовець не вказав у деклараціях за 2022-2024 роки інформацію про житловий будинок у Київській області.

За даними Bihus.Info, минулоріч журналісти неодноразово помічали Ісаєнка на виїзді з будинку в селі Нові Безрадичі під Києвом, який не був зазначений у його декларації.

Маєток, вартість якого може сягати 300 тисяч доларів, за документами був оформлений на тещу й тестя Ісаєнка. Сам ексочільник Держлікслужби тоді заявив журналістам, що може там просто "бувати" і що йому нічого не відомо про походження коштів родини на придбання.

Журналісти також повідомляли про ймовірні зловживання у сфері перевірки лікарських засобів. Зокрема, йдеться про лабораторію "Добробут-Лікилаб", номінальні власники якої були пов’язані з керівництвом Держлікслужби та профільним працівником СБУ. Після атестації лабораторія почала отримувати значну кількість замовлень на перевірку ліків на мільйони гривень.

Після публікації розслідування детективи НАБУ розпочали кримінальне провадження, а в листопаді 2025 року провели обшуки в Держлікслужбі, зокрема в кабінеті керівника. На початку 2026 року Романа Ісаєнка звільнили з посади у зв'язку з негативним оцінюванням службової діяльності.

