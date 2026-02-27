Україні критично не вистачає ракет для ППО, щоб збивати російські ракети
Силам оборони критично бракує ракет PAC-3 для ППО, щоб захиститися від російської балістики
Як передає RegioNews, про це заявив міністр оборони Михайло Федоров на зустрічі з журналістами, присвяченій першому місяцю роботи оновленої команди Міністерства оборони.
На думку Федорова, в України є великий потенціал, щоб самостійно виробляти протибалістичні комплекси та ракети.
"Нам потрібен окремий проєкт на це – там математика складна, вона потребує більше часу. Але Україна обовʼязково має розвивати власні проєкти", – додав міністр.
Нагадаємо, раніше міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що у Збройних силах України впроваджуватимуть вертикаль цифрових офіцерів, які будуть провідниками інновацій і змін.
