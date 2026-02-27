Фото: скриншот

Вдень 26 лютого російські військові з тимчасово окупованого лівого берега завдали кілька ударів по Корабельному району Херсона

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько, передає RegioNews.

Загарбники били з реактивних систем залпового вогню, прицільно обстріляли житлові квартали.

Внаслідок цієї низки атак загинула 62-річна жінка, ще чотири людини дістали поранення.

Пошкоджені щонайменше 20 приватних будинків, мережі газо- та електропостачання.

Соцпрацівники МВА обійшли зруйновані оселі та поспілкувалися з мешканцями. Вони з’ясували нагальні потреби людей, щоб допомогти ліквідувати наслідки чергової атаки РФ.

Подробиці – у відео.

Нагадаємо, 27 лютого російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками по одному з населених пунктів у Запорізькому районі. Травмовані чотири людини, серед них – підліток.