Ґвалтував племінницю та знімав це на відео: в Одесі судитимуть 41-річного чоловіка
Не дожив 9 днів до дворіччя: у Полтаві судитимуть матір загиблого хлопчика
День народження з салютом: у Рівному судитимуть чоловіка за хуліганство
27 лютого 2026, 11:47

Наслідки обстрілу Херсона: загинула жінка, четверо людей отримали поранення

27 лютого 2026, 11:47
Фото: скриншот
Вдень 26 лютого російські військові з тимчасово окупованого лівого берега завдали кілька ударів по Корабельному району Херсона

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько, передає RegioNews.

Загарбники били з реактивних систем залпового вогню, прицільно обстріляли житлові квартали.

Внаслідок цієї низки атак загинула 62-річна жінка, ще чотири людини дістали поранення.

Пошкоджені щонайменше 20 приватних будинків, мережі газо- та електропостачання.

Соцпрацівники МВА обійшли зруйновані оселі та поспілкувалися з мешканцями. Вони з’ясували нагальні потреби людей, щоб допомогти ліквідувати наслідки чергової атаки РФ.

Подробиці – у відео.

Нагадаємо, 27 лютого російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками по одному з населених пунктів у Запорізькому районі. Травмовані чотири людини, серед них – підліток.

Херсон війна обстріл загибла постраждалі РСЗВ
