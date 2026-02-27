Наслідки обстрілу Херсона: загинула жінка, четверо людей отримали поранення
Вдень 26 лютого російські військові з тимчасово окупованого лівого берега завдали кілька ударів по Корабельному району Херсона
Про це повідомив начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько, передає RegioNews.
Загарбники били з реактивних систем залпового вогню, прицільно обстріляли житлові квартали.
Внаслідок цієї низки атак загинула 62-річна жінка, ще чотири людини дістали поранення.
Пошкоджені щонайменше 20 приватних будинків, мережі газо- та електропостачання.
Соцпрацівники МВА обійшли зруйновані оселі та поспілкувалися з мешканцями. Вони з’ясували нагальні потреби людей, щоб допомогти ліквідувати наслідки чергової атаки РФ.
Подробиці – у відео.
Нагадаємо, 27 лютого російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками по одному з населених пунктів у Запорізькому районі. Травмовані чотири людини, серед них – підліток.