У Дніпрі посадовця судитимуть за мільйонні зловживання під час оборонних закупівель

Фото: Прокуратура України

До суду передано справу щодо начальника Дніпровського квартирно-експлуатаційного управління, якого обвинувачують у недбалому ставленні до служби під час воєнного стану та внесенні недостовірних даних у декларацію

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За версією слідства, у вересні 2023 року управління придбало 2000 двоярусних ліжок за 11,28 млн грн, хоча їх реальна вартість становила близько 7,3 млн грн. Переплата понад 4 млн грн і є сумою збитків, інкримінованих посадовцю.

Окрім того, в декларації за 2023 рік обвинувачений не зазначив купівлю та продаж автомобіля Toyota Land Cruiser 2022 року, що належав його дружині та коштував понад 3,3 млн грн. Авто формально переоформили на іншу особу, але фактично ним продовжував користуватися посадовець.

Окремо Черкаська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону повідомила про підозру трьом особам – колишньому керівнику квартирно-експлуатаційного відділу, його підлеглій та підприємцю.

За даними слідства, у 2022-2023 роках вони організовували тендери під заздалегідь визначених ФОПів і укладали контракти на ремонт військових об’єктів за завищеними цінами. Держава втратила понад 1,9 млн грн.

Нагадаємо, нещодавно підозру отримав директор одного з приватних підприємств за привласнення бюджетних коштів під час постачання Міноборони неякісних захисних окулярів для ЗСУ. Підозрюваний перебуває за кордоном. Вживаються заходи щодо оголошення його у розшук.