На Полтавщині викрили агента РФ, який коригував обстріли росіян заради грошей
На Полтавщині викрили чоловіка, який працював на росіян. Його завербували, коли він шукав легкі гроші
Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.
Як з'ясували правоохоронці, 35-річний житель Полтавщини шукав "заробіток" в інтернеті. Тоді його завербували російські спецслужби. Спочатку він за вказівками росіян обходив місто, щоб виявити і зафіксувати на гугл-картах локації Сил безпеки й оборони та поінформувати куратора. Згодом він відправляв координати та фото.
"Наразі досудове розслідування завершене. Обвинувальний акт скеровано до суду", - повідомили в поліції.
Нагадаємо, СБУ затримала у Запоріжжі ще одного агента ФСБ. Він намагався влаштуватися до оборонного заводу, щоб "зсередини" зливати росіянам координати місцевих підприємств, що працюють на фронт.