На Полтавщині викрили агента РФ, який коригував обстріли росіян заради грошей

Фото: Нацполіція

На Полтавщині викрили чоловіка, який працював на росіян. Його завербували, коли він шукав легкі гроші

Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, 35-річний житель Полтавщини шукав "заробіток" в інтернеті. Тоді його завербували російські спецслужби. Спочатку він за вказівками росіян обходив місто, щоб виявити і зафіксувати на гугл-картах локації Сил безпеки й оборони та поінформувати куратора. Згодом він відправляв координати та фото.

"Наразі досудове розслідування завершене. Обвинувальний акт скеровано до суду", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, СБУ затримала у Запоріжжі ще одного агента ФСБ. Він намагався влаштуватися до оборонного заводу, щоб "зсередини" зливати росіянам координати місцевих підприємств, що працюють на фронт.