На окупованому Запоріжжі росіяни посили стеження за людьми

Ілюстративне фото

На окупованих територіях Запорізької області окупанти посилюють стеження за населенням. У громадських місцях планують встановлення нових камер

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Перша партія камер відеоспостеження вже надійшла до окупованого Мелітополя. За словами представників руху спротиву "Жовта стрічка", окупанти замовили в Китаї нові камери відеоспостереження з високою роздільною здатністю.

За даними активістів, ці камери росіяни планують встановити на центральних вулицях, біля адміністративних будівель, на зупинках громадського транспорту та площах. Офіційно це пояснюють "підвищенням безпеки". Проте насправді ж метою є посилення контролю та стеження за жителями.

