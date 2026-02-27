16:39  27 лютого
27 лютого 2026, 15:23

У кожній бригаді ЗСУ буде цифровий офіцер – Федоров

27 лютого 2026, 15:23
Фото: reNews
Міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що у Збройних силах України впроваджуватимуть вертикаль цифрових офіцерів, які будуть провідниками інновацій і змін

Про це інформує "Інтерфакс-Україна", передає RegioNews.

"Працюємо над розвитком вертикалі цифрових офіцерів у ЗСУ, які будуть провідниками інновацій у війську. Уже призначено першого цифрового офіцера. У кожному корпусі, кожній бригаді буде цифровий офіцер, який впроваджуватиме інновації та зміни", – зазначив міністр.

Він також повідомив, що Міністерство оборони продовжує роботу з відстрочками, аби люди не стояли в чергах під час їх отримання.

"Уже немає черг у ТЦК, як раніше, – ще пів року тому", – додав Федоров.

Окрім цього, міністр анонсував запуск процесу створення центрів компетенцій за усіма технологічними напрямами. Він наголосив на важливості таких центрів для дронів, Middle Strike, Deep Strike, артилерії та інших технологій.

"Завдання центрів – постійно аналізувати, який наступний крок, і перемагати у війні технологій", – пояснив Федоров.

Нагадаємо, цього тижня Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 13646 про соціальний захист військовослужбовців базової служби та членів їхніх сімей. Як пояснили в Міноборони, закон формує зрозумілу та чесну систему соціальних гарантій для військових – до, під час і після проходження служби.

