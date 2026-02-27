12:49  27 лютого
Ґвалтував племінницю та знімав це на відео: в Одесі судитимуть 41-річного чоловіка
10:58  27 лютого
Не дожив 9 днів до дворіччя: у Полтаві судитимуть матір загиблого хлопчика
08:37  27 лютого
День народження з салютом: у Рівному судитимуть чоловіка за хуліганство
27 лютого 2026, 12:33

Через обстріли РФ по енергооб’єктах є знеструмлення у 6 областях – Міненерго

27 лютого 2026, 12:33
Ілюстративне
Через бойові дії та обстріли енергетичної інфраструктури частина громад у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській та Чернігівській областях тимчасово залишається без електропостачання

Про це повідомляє Міненерго, передає RegioNews.

"Там, де дозволяє безпекова ситуація, бригади вже працюють над відновленням. Енергетики виходять на об’єкти одразу після відбою тривог і роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити домівки, лікарні, школи та підприємства", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 27 лютого у більшості регіонів вимушено діють погодинні відключення, а для підприємств – графіки обмеження потужності. В окремих регіонах застосовані аварійні відключення.

Нагадаємо, у ніч на 27 лютого РФ атакувала Україну 187 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. Сили ППО знешкодили 165 безпілотників.

25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
Не задекларував будинок під Києвом – екскерівнику Держлікслужби оголосили підозру
27 лютого 2026, 14:58
На Полтавщині викрили агента РФ, який коригував обстріли росіян заради грошей
27 лютого 2026, 14:45
На Миколаївщині автомобіль вилетів з дороги та врізався в дерево: загинула жінка
27 лютого 2026, 14:39
З драбиною до кордону: на Буковині затримали організаторів "трансферу" до Молдови
27 лютого 2026, 14:25
У Сумській громаді російський дрон влучив у школу
27 лютого 2026, 14:07
Під марками світових брендів: у Києві ліквідували масштабне виробництво підробленого алкоголю
27 лютого 2026, 13:52
Стрілянина у Києві: патрульні застосували зброю для зупинки водія-утікача
27 лютого 2026, 13:38
У спальнику за $15 тисяч: на Закарпатті затримали водія фури, який перевозив ухилянтів
27 лютого 2026, 13:26
Підкидали вибухівку та вимагали гроші: суд розгляне справу херсонських правоохоронців
27 лютого 2026, 13:16
"Нагріли" мільйони на електриці для шкіл: на Харківщині судитимуть чиновника
27 лютого 2026, 13:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
