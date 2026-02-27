Ілюстративне

Через бойові дії та обстріли енергетичної інфраструктури частина громад у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській та Чернігівській областях тимчасово залишається без електропостачання

Про це повідомляє Міненерго, передає RegioNews.

"Там, де дозволяє безпекова ситуація, бригади вже працюють над відновленням. Енергетики виходять на об’єкти одразу після відбою тривог і роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити домівки, лікарні, школи та підприємства", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 27 лютого у більшості регіонів вимушено діють погодинні відключення, а для підприємств – графіки обмеження потужності. В окремих регіонах застосовані аварійні відключення.

Нагадаємо, у ніч на 27 лютого РФ атакувала Україну 187 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. Сили ППО знешкодили 165 безпілотників.